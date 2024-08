Osmar Olvera pide más reconocimiento y apoyo para los entrenadores

Después de conseguir dos medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, Osmar Olvera declaró que así como apoyan a los atletas, así deberían apoyar a sus entrenadoras y entrenadores.

El clavadista olímpico aseguró que para continuar los buenos resultados en el deporte, aquellos expertos que los alientan a mejorar, necesitan un mayor apoyo, pues es lo que merecen.

Olvera reveló que si no fuera por su entrenadora, Ma Jin, no tendría las medallas que ganó en la justa olímpica en Francia.

La entrenadora de Olvera, habló sobre las invitaciones que ha recibido de otros países para irse a entrenar rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, luego del éxito deportivo en París al regresar con dos medallas olímpicas.

"Yo por el niño (Osmar) sí estaría, quiero acompañarlo, me dio ánimo de trabajo, me siento feliz con él. Las personas no viven de aire, necesito esperar. Nunca salió de mi boca irme a entrenar a Estados Unidos, eso no es de ahorita, es de hace mucho tiempo y de varios países me han hablado, pero no significa que ya me voy”.