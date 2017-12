Alanís tiene 72 horas para definir su situación con Chivas

Agencia

Guadalajara, Jalisco.- Oswaldo Alanís tendrá 72 horas para definir su situación con Chivas, así lo informó el club a través de un comunicado.

“Informamos que el día de ayer (jueves 21 de diciembre del 2017) se llegó a un acuerdo con Oswaldo Alanís y su representante, en donde de forma conjunta se definió un plazo de 72 horas para definir su situación”.

De acuerdo con información del portal deportivo MedioTiempo, con la fecha establecida, el también seleccionado nacional tendría hasta la Nochebuena y Navidad para saber qué será de su futuro.

El jugador no aceptó el contrato que el Rebaño le ofreció por seis meses más, razón por la que fue separado del primer equipo y entrena con las juveniles rojiblancos.

Hasta ayer, el representante del jugador ya se movía para buscarle acomodo en el fútbol europeo.

“Alanís es un gran jugador, pero a mí me interesan jugadores comprometidos y hay muchos compañeros en la misma posibilidad y han aceptado lo que el club les ha propuesto”, externó Matías Almeyda.

Explicó que es “un jugador por el que el club invirtió muchos millones de dólares y necesitábamos que firmara por seis meses más y más porque viene un Mundial. En los temas contractuales yo no me meto y por lo que tengo entendido él no quiso firmar esos seis meses”.

Alanís no entra en planes del conjunto tapatío, luego que pidió renovar con un contrato multianual y una mejora en sus percepciones económicas.

Por su parte, José Luis Higuera, CEO del equipo Guadalajara, explicó que el defensa está fuera de los planes del conjunto, pero que espera que encuentre grupo y así tenga posibilidad de ser considerado para la Copa del Mundo Rusia 2018 de la Liga MX.