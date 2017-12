Pablo Aguilar se despide de las 'Águilas' del América

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El defensa paraguayo, Pablo Aguilar, escribió una carta para los aficionados de América y para el club, luego de ser transferido a Xolos, equipo que lo trajo a jugar a México.

"Este sueño no podría haber sido tan grande sin el cariño y apoyo incondicional que siempre brindó la afición Azulcrema, no hay palabras suficientes con las cuales pueda expresarles mi agradecimiento por alentarme en las buenas y no dejarme caer en las malas, siempre los llevaré en mi corazón", fue el mensaje que escribió el ahora defensa de Tijuana.

Club América

Pablo Aguilar llegó al Club América en 2014 y consiguió ganar la Liga MX en el Apertura 2014, además de conseguir dos Concachampions y representar al conjunto de Coapa en el Mundial de Clubes en dos ocasiones.

Fue esta mañana cuando Aguilar llegó la Ciudad de México proveniente de Paraguay en donde pasó las vacaciones y mañana se despedirá de sus compañeros.

Sin embargo dijo irse agradecido con todo el cariño y apoyo que recibió de la afición azulcrema durante su paso por el club.

'Estoy muy agradecido'

“Siempre qué me tocaba jugar lo hice con mucho amor, creo que eso es lo más importante que uno lleva, el cariño de la gente y estoy muy agradecido por todo”, indicó.

Por último, también agregó que no se va en conflicto con la directiva o cuerpo técnico, solo que ahora le tocará volver a un lugar que bien conoce.

“En ningún momento tuve conflicto con nadie, ni con directivos ni cuerpo técnico. Son cosas que pasan, de ultima Tijuana quería contar conmigo y se dio la negociación y tal vez ese fue el motivo”, apuntó.