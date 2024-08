París 2024: Imane Khelif gana oro olímpico tras pólemica por su género

Imane Khelif, boxeadora argelina, se consagró como campeona olímpica al obtener la medalla de oro en la categoría welter contra la china Yang Liu en la final en los Juegos Olímpicos de París 2024 con lo que coronó la mejor seguidilla de combates de su carreras con una victoria en Roland Garros

Su victoria se produce en medio de una intensa controversia sobre sobre su género y el escrutinio relacionada con conceptos erróneos, la cual fue alimentada por la desinformación y la intolerancia.

#Gold medal for Algeria! 🇩🇿



Congratulations to Imane Khelif, clinching first place in boxing women's 66kg. 🥊#Boxing | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherforTomorrow pic.twitter.com/KRx4BnmFDN