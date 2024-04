Parisinos se despiden de la calma a 100 días de los Olímpicos 2024

A 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos 2024 en París, los parisinos han comienzado a despedirse de la calma en la ciudad, pues aseguran que aquella paz se verá interrumpida con la llegada de millones de visitantes.

Esta semana, autoridades y organizadores están puliendo los últimos detalles alrededor de puntos turísticos, como la Torre Eiffel y la Plaza de la Concordia.

El ánimo de turistas no se ha hecho esperar e, incluso, los fierros de las tribunas y grúas que se mantienen en avenidas como Des Nations Unies, que atraviesa el famoso Trocadero, han sido víctimas de fotos que los visitantes guardan celosamente.

Los parisinos que habitan en el barrio aprovechan de sus últimos momentos de tranquilidad para hacer caminatas o salir a trotar en los jardines de Champ de Mars previo a la llegada de los casi 16 millones de visitantes que esperan el inicio de París 2024.

Caroline, una francesa de 67 años que ha vivido en el distrito siete durante casi dos décadas, llegó desde Normandía en busca de más actividades recreativas, un mejor trabajo y nuevas amistades a la gran metrópoli, pero, tras el crecimiento de la ciudad y el aumento de turismo, cada día se convence más de que sería mejor volver a la provincia.

"París es una ciudad muy bonita para visitar, está llena de museos, parques, pero ahora mismo no tiene la misma calidad de vida que antes, las autoridades francesas no piensan en nosotros con este tipo de eventos".

Laurent, un soltero de 54 años, afirma que, si bien, no le molesta que el megaevento se lleve a cabo en su ciudad de residencia, tampoco pretende quedarse pues ‘ya ha visto suficientes turistas’.

A Noel, un padre de familia francés, le decepciona que el sentimiento patriótico entre franceses haya decaído año con año, pues, afirma, que ni sus amigos o compañeros del trabajo se sienten orgullosos de que el país fue elegido para un evento de tal magnitud.