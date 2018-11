¡Ya está decidido! La final de la Libertadores se jugará en...

Agencia

BUENOS AIRES, Argentina.- Contra todos los pronósticos, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) definió que la malograda final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se juegue en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid.

De acuerdo con el periódico La Nación, la negociación avanzó el miércoles y se terminó de concretar hoy. Ayer, Conmebol ya tenía el visto bueno de la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol y hasta del club español que preside Florentino Pérez. Incluso a última hora de ayer se avanzó en la firma del memorándum de entendimiento entre todas las partes.

La decisión final se postergó porque faltaba una luz verde: la de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que en la tarde de ayer estaba en vuelo hacia Buenos Aires para participar del G20. La elección de la sede y la fecha de la final están supeditada al fallo del tribunal de disciplina de Conmebol, que se espera para hoy.

Doha, Medellín y Miami quedaron descartadas por diferentes cuestiones. La capital del emirato organizador del Mundial 2022 fue desde siempre la opción más firme por cuestiones económicas. Ofrecía un paquete de incentivos irresistibles para los clubes y la Conmebol.

La distancia con América del Sur y las dificultades logísticas hicieron caer la proposición. Miami, que en un momento era la favorita, no fue aprobada por la US Soccer, la federación de fútbol de ese país. "Carlos Cordeiro (el presidente de la US Soccer) no quiso", fue la respuesta que esgrimió Conmebol para explicar el rechazo de Miami.

Medellín, por su parte, era la oferta más cercana. Además, el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún, es un aliado estratégico de Alejandro Domínguez, el paraguayo que dirige la Conmebol. Y el alcalde de esa ciudad colombiana, incluso, se había puesto a disposición para la organización del partido.

Además de su estadio y de la estrecha relación entre Alejandro Domínguez y Florentino Pérez, Madrid tiene una gran comunidad de argentinos y el aeropuerto con la mayor cantidad de conexiones con los países latinoamericanos.