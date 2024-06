Partido México Vs Ecuador definirá el futuro de Jaime Lozano

El destino de Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana podría definirse este cuando el Tri enfrente a Ecuador en un crucial partido de la Copa América este domingo, a las 18 horas, hora del centro de México.

Más allá de la permanencia en el torneo, Lozano podría estar jugándose su empleo debido a las críticas recibidas por el desempeño del equipo en esta competencia continental.

La decisión de Lozano de relegar a cinco veteranos ha generado controversia, pues se le acusa de no realizar un verdadero cambio generacional y de mantener un bajo nivel de juego.

Aunque antes del torneo los dirigentes aseguraron que seguiría en su puesto hasta el Mundial de 2026, Lozano es consciente de que los resultados son determinantes en su continuidad.

“Son decisiones que no me corresponden a mí, pero como técnico sabes que dependes mucho de los resultados”, declaró Lozano en una rueda de prensa el sábado. “La decisión no es mía, yo tengo que tratar de sacar el mejor rendimiento de los jugadores y hacer bien las cosas”.