¿Por qué Boca Juniors de Fernando Gago perdió ante Lanús?

Boca Juniors sufrió una dura derrota ante Lanús en La Fortaleza, dejando al director técnico Fernando Gago con más dudas que certezas. En la conferencia de prensa, Gago no ocultó su descontento con el desempeño del equipo, especialmente en la segunda mitad.

“El primer tiempo fue el partido que quisimos jugar, pero nos faltó profundidad. Nos faltó ese pase final y la decisión de atacar. En el segundo tiempo, no me gustó nada el equipo, no se hizo nada de lo planeado y perdimos el partido”, señaló el entrenador, reflejando su malestar.