Punto extra por vuelta rápida en la F1 desaparecerá en 2025

A partir de la temporada 2025, la Fórmula 1 ya no otorgará un punto extra por la vuelta rápida durante la carrera principal de cada Gran Premio.

El Consejo Mundial del Deporte del Motor (WMSC, por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció este cambio como parte de varias modificaciones en las normas y regulaciones de diferentes categorías del automovilismo.

Esta decisión, que tomó por sorpresa a muchos, fue aprobada durante la tercera reunión del WMSC en 2024, celebrada esta semana en las oficinas de la FIA en París, bajo la dirección de su presidente Mohammed Ben Sulayem.

Entre las nuevas reglas también se destaca un impulso al desarrollo de pilotos jóvenes.

A partir de la próxima temporada, los equipos estarán obligados a brindar más oportunidades a los pilotos novatos, aumentando de dos a cuatro las sesiones de práctica en las que deberán participar.

El WMSC también aprobó reformas que impactarán tanto el reglamento deportivo como el financiero de la Fórmula 1 a partir de 2026.

Además, se actualizaron las normativas sobre la elegibilidad de vehículos históricos para competiciones oficiales y se introdujeron nuevas políticas relacionadas con la protección de la FIA.

The FIA World Motor Sport Council announces the creation of the FIA Safeguarding Campaign, to ensure the safety of all participants, especially children and vulnerable adults, in motorsport.#FIA pic.twitter.com/FHqbapRNnB