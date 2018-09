Rafael Nadal se enfrentará al argentino Juan Martín del Potro

Agencia

NUEVA YORK.- Luego de vencer al austriaco Dominic Thiem en los cuartos de final del US Open, el tenista español Rafael Nadal se enfrentará el próximo viernes al argentino Juan Martín del Potro en semifinales.

El número uno del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) se impuso a Thiem en un partido que duró cuatro horas y 49 minutos en el estadio Arthur Ashe, con cinco sets de 0-6, 6-4, 7-5, 6 (4)-7 y 7-6 (5).

Con el juego emparejado comenzó el quinto y definitivo set...

En 24 minutos, Thiem inició sin margen de error con un 0-6 ante el vigente campeón, durante una noche de 30 grados y con porcentaje de humedad de cerca de 70 por ciento. En el segundo set, Nadal mostró su grandeza y logró la igualada.

Durante la tercera manga el español no perdonó y por primera vez sacó ventaja; ya en el cuarto parcial, bien pasadas las dos horas de juego, el noveno sembrado inició por delante de Rafael y el “tie-break” favoreció del lado de Thiem.

