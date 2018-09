Nadal avanza y se enfrentará con su ‘némesis’

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El tenista español Rafael Nadal se deshizo este domingo del georgiano Nikoloz Basilashvili en cuatro sets y se medirá con el austriaco Dominic Thiem en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, que se disputa en Flushing Meadows, en Nueva York.

De acuerdo con información de AP y El País, lo que apuntaba como una propicia jornada de rodaje y transición hacia una cota ya muy seria, los cuartos, se trasformó en un episodio mucho más espinoso de lo previsto. El georgiano, con poquito que perder y mucho que llevarse a la boca, comenzó a enredar y consiguió desestabilizar a Nadal durante un buen rato. Le arañó un parcial, el segundo que cede en este torneo, y le condujo hacia un terreno de gravilla jugándoselo todo a una carta: Basilashvili, el 37 del mundo, quiso morir matando.

También te puede interesar: Rafa Nadal lidera el top 20 del ranking mundial de la ATP

El número uno del mundo y vigente campeón del torneo, dominó al georgiano en las dos primeras mangas, pero se complicó en la tercera para terminar ganando en tres horas y 19 minutos por 6-3, 6-3, 6-7 (8-6), 6-4. Basilashvili llegaba al choque más importante de su vida en un Grand Slam tras vencer al argentino Guido Pella en cuatro sets.

Vaaaaaaamos!@RafaelNadal survives a physical battle against Basilashvili 6-3, 6-3, 6-7, 6-4 to reach the QF!



Next up: Thiem.#USOpen pic.twitter.com/zkJaSnKk5p