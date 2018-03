Rafael Nadal es baja de dos Masters 1000

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- No hay buenas noticias en torno a la salud de Rafael Nadal. El tenista español no disputará los Masters 1000 de Indian Wells y Miami debido a una lesión en su pierna derecha, la misma que lo obligó a retirarse del ATP 500 de Acapulco.

El número 2 del mundo, que perdió el puesto de privilegio del ranking de la ATP el mes pasado cuando lo desplazó Roger Federer, hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de Facebook, informa el portal de noticias El Clarín.

"Lamentablemente me veo obligado a escribiros esto, pero se confirmaron mis peores presagios y al final la lesión que sufrí en el último entrenamiento en Acapulco antes de comenzar el torneo resulta ser en la misma zona que en Melbourne. No podré jugar en Indian Wells ni Miami", explicó Rafa en la red social.

También te puede interesar: Nadal dice adiós al Abierto Mexicano de Tenis, conoce por qué

En Miami, considerado el quinto Grand Slam, le desearon una pronta recuperación al español a través de otra red social, Twitter. "Le mandamos nuestros mejores deseos al finalista de 2017, @RafaelNadal, que se ha retirado para recuperarse de una lesión previa. Te echaremos de menos y deseamos que regreses sano", publicaron los organizadores.

"Estamos decepcionados porque Rafa no pueda competir por el título este año. Le deseamos lo mejor para que tenga una pronta recuperación y esperamos verle en acción el año que viene en Indian Wells", apuntó, en tanto, el director del torneo de Indian Wells, el ex tenista alemán Tommy Haas.

We send our best wishes to our 2017 finalist, @RafaelNadal, as he withdraws to recover from a previous injury.



We’ll miss you and look forward to your healthy return. pic.twitter.com/29lJL32L7H