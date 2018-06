Rafael Nadal regresa al trono del ranking mundial de tenis

Agencia

LONDRES.- El tenista español Rafael Nadal regresó al primer lugar del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), luego de que el suizo Roger Federer cayó la final del Torneo de Halle este domingo y perder 200 puntos.

Federer solo duró una semana en la cima y su derrota permite que el español llegar al torneo de Wimbledon en lo más alto de la ATP, con tan solo 50 puntos de diferencia.

El croata Borna Ćorić, quien venció a Federer en la final del Torneo de Halle, escaló 13 peldaños en la tabla y se pone en el puesto número 21 de la clasificación mundial.

Por otra parte, el croata Marin Čilić se proclamó campeón del torneo de Queen’s al vencer al serbio Novak Djokovic y le permitió subir un puesto y quedarse en el quinto; “Nole” subió cinco peldaños y se apoderó del lugar 17.

Clasificación de la ATP al 25 de junio de 2018:

Po Nombre País Puntos 1 Rafael Nadal (ESP) 8770 2 Roger Federer (SUI) 8720 3 Alexander Zverev (ALE) 5755 4 Juan Martín del Potro (ARG) 5080 5 Marin Cilic (CRO) 5060 6 Grigor Dimitrov (BUL) 4780 7 Dominic Thiem (AUT) 3835 8 Kevin Anderson (SUD) 3635 9 David Goffin (BEL) 3,110 10 John Isner (EUA) 3,070

Ahora, con Wimbledon a una semana del comienzo, Federer tendrá una oportunidad para recuperar ese primer puesto. Para que eso suceda tendrá que quedarse con el torneo y esperar que Nadal no supere la tercera ronda.

Del lado del suizo la conquista del título, que obtuvo el año pasado, no parece ser una utopía. En cambio, por parte del español -que no jugó partidos en césped esta temporada- se espera que llegue algo más allá de esa instancia. Igualmente ambos tendrán que jugar y no hay resultado garantizado de antemano.

Con información del portal de noticias Notimex.