Nadal abandona el torneo de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EMIRATOS ARABES UNIDOS.- El español Rafael Nadal decidió retirarse del torneo de Abu Dhabi y no jugará por el tercer lugar, pues prefiere evitar riesgos de cara a una temporada 2019 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) que espera emocionante.

De acuerdo con información de Notimex, luego de 112 días sin jugar, pues su último partido fue en semifinales del US Open, Nadal volvió a la actividad este viernes en el Mubadala World Tennis Championship, donde cayó ante el sudafricano Kevin Anderson por 4-6, 6-3 y 6-4.

"Estoy satisfecho de cómo he jugado, tuve sensaciones normales después de un largo tiempo sin jugar. No estoy seguro de poder arrancar como quiero y por eso debo preservarme. Siempre he dado lo mejor cuando he estado aquí", dijo Nadal tras disculparse con los organizadores.

Luego de caer con Anderson, Nadal debía enfrentar este sábado a Karen Khachanov por el tercer sitio del torneo de exhibición, pero prefirió hacerse a un lado e ir "paso a paso" en su regreso.

"Mi objetivo, volver a jugar, se ha cumplido. Estoy satisfecho con la forma en que estoy jugando. No puedo agradecer lo suficiente al torneo y a la organización que entiendan mi decisión, pero espero tener un año emocionante. Espero estar sano", concluyó en rueda de prensa.

Nadal se alista para una temporada que comenzará de manera oficial con su participación en el torneo ATP de Brisbane, Australia, país donde también verá acción en el primer Grand Slam del año en enero.