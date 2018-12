"No puedo estar contento con 2018": Rafael Nadal

Agencia

MÉXICO.- Rafa Nadal está de vuelta. Tras poner el broche a 2018 antes de tiempo por culpa de las lesiones, el número 2 de la ATP regresará esta semana a las pistas participando en el Mubadala World Tennis Championship, torneo de exhibición que se disputa en Abu Dhabi y que ha ganado en cuatro ocasiones.

El balear cierra 2018 con cinco títulos en nueve torneos disputados en una temporada marcada por las lesiones. "No puedo estar contento porque he pasado por momentos difíciles. Los resultados han sido muy buenos cuando he competido, pero he competido menos que cualquier otro año en mi carrera por culpa de los problemas físicos", analizó Nadal en una entrevista concedida a 'Vamos' de Movistar. "He sido castigado más por las lesiones que cualquier otro rival mio. Lo bueno es que suelo volver más fuerte. No creo que sea una cuestión de kilómetros (años) porque cuando tenía menos también tenia lesiones. La naturaleza me ha dado virtudes y defectos y las lesiones, sobre todo en las rodillas y el pie", resolvió, indicó el portal de noticias Marca en su sitio web.

Nadal mostró su lado más optimista respecto a lo que está por venir. "Terminé 2017 muy desgastado y no pude prepararme bien y este año sí he hecho una mejor preparación. Uno tiene que aceptar las cosas como viene e intentar superarlas. Cuestionado sobre la posibilidad de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sean un punto de inflexión en su carrera, Rafa es tajante. "No lo veo como una línea de meta ni objetivo prioritario. He tenido la suerte de competir en plenitud de condiciones en dos Juegos y me perdí las de Londres. Me gustaría llegar a Tokio 2020, pero no es una prioridad. Jugaré mientras me haga feliz y mi cuerpo aguante", aseveró. "No tengo ningún miedo a ese día. No acostumbro a hablar de ello porque no lo veo ahora mismo. No creo que sea una cosa que se prepare sino que se sienta. Espero que no sea pronto.

Hablando del futuro, Rafa aseguró que cree que llegará un día alguien que rompa el techo de cristal que él cada día pone más alto. "En el deporte español, sí. Si lo he hecho yo, lo harán otros. En el tenis, soy consciente de que mi carrera es difícil de poder igualarla, pero supongo que llegará uno que lo haga y ojalá que quien lo supere sea español", destaca.

Nadal también habló de la nueva Copa Davis, que no quiso personalizarla en Gerard Piqué. "Se tiene que dejar de llamarla la Davis de Piqué porque no ayuda a la competición. Tengo una buena relación con él, siempre que hemos hablado lo hemos hecho de manera desenfadada. Yo le he aportado mi granito de arena, mi opinión por lo que se pudiera mejorar. Es la Copa Davis de la ITF. Hay que agradecer a Piqué y su grupo (Kosmos) que quiera apostar por nuestro deporte. Todos los cambios son difíciles. Se pierden cosas y se ganan otras", resumió. "Yo soy partidario del cambio porque es evidente que habían cosas que no funcionaban. Hay que probar lo nuevo y ya habrá tiempo de cambiar si hace falta. ¿Estar? Espero. Mi ilusión es estar en los eventos importantes y este es uno de ellos", añadió.