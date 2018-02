Se suma Rafael Nadal al Abierto Mexicano de Tenis

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presencia en el ATP 500 del ídolo español Rafael Nadal, quien actualmente se recupera de una lesión, está ciento por ciento asegurada, sostuvo Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis.

Durante la presentación este miércoles de la Pelota de Tenis y el Guaje de Plata, trofeos ya tradicionales para los campeones varoniles y femenil, el directivo dejó en claro que no hay ninguna duda de que Nadal asistirá por cuarta ocasión al torneo.

También te puede interesar: ¡Es oficial! Patrice Evra, nuevo jugador de West Ham United

Platicamos breve del tema, nosotros seguimos con las actividades, “Rafa Nadal está súper confirmado, tuvimos una plática con sus gente el lunes y todo va viento en popa”.

Zurutuza agregó que “Seguimos con las actividades programadas para Rafa, llega el jueves 22, lo cual me da mucho gusto porque quiere decir que llega a entrenar, no hay ninguna preocupación por parte de nosotros, las cosas van caminando y no vamos a tener ningún conveniente”.

Sostuvo que también platicó con el estadounidense Sam Querrey, actual campeón del torneo, quien también le aseguró que estará presente para defender su título en la edición XXV del torneo.

El directivo también explicó que los preparativos se encuentran 90 por ciento completados, y solo habrá pequeñas variaciones, como que al estadio principal se le agregaron mil localidades más, además se movieron las canchas 3 y 4 para permitir un mejor flujo de personas al estadio.

Lesión de Nadal

Sobre esa lesión en el Abierto de Australia que le obligó a retirarse en cuartos de final contra el croata Marin Cilic, dijo que aunque era "una buena oportunidad" no era una final, y que es algo que hay que "aceptar" y "mirar hacia adelante".

"Ha pasado unas cuantas veces en mi carrera, se acepta, te llevas un golpe, vuelves, descansas, trabajas y te vuelves a levantar para seguir adelante. Sin haber tenido una grandísima preparación estaba preparado para hacer algo importante allí. Se intentó, no se pudo y a seguir", zanjó el tenista español.

En cuanto a sus planes a la hora de seleccionar los torneos que va a disputar, Nadal dijo que jugará "lo que tenga que jugar", consensuado con su equipo, y que en esta etapa de su carrera puede elegir jugar aquellos torneos que le hacen "feliz".

Con información del portal de noticias Notimex/Medio Tiempo.