Real Madrid vence al Barcelona y pasa a la Final de la Supercopa

Este miércoles se disputó la semifinal de la Supercopa de España en el estadio King Fahd de Arabia, el esperado clásico se lo llevó el Real Madrid en tiempo extra con marcados de 3-2, asegurando su pase a la final.

Goles de Vinicius Jr, Karim Benzema y Federico Valverde le dieron el triunfo al equipo liderado por Ancelotti. Luuk de Jong y Ansu Fati anotaron a favor de los culés, aunque no les alcanzaron los minutos para igualar el marcador y arrebatar la victoria.

Los tiempos extras fueron necesarios para definir al finalista tras la anotación de Ansu Fati sobre el final del tiempo regular, pero fue Fede Valverde el que le puso sentencia al partido ya en la prórroga.

Por el momento, el Real Madrid tendrá que esperar para conocer a su rival que saldrá del encuentro de este jueves entre el Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.

"Me quedo triste, viendo los primeros 20 minutos creo que jugamos con algo de complejo pensando en los últimos tiempos, últimos resultados, pero cuando nos quitamos el complejo creo que somos mejores y al final hemos tenido el partido. Si tiras una moneda al aire y sale cara a favor del Barça nadie dice nada, pero ha salido cruz. Creo que vamos por el buen camino, hemos recuperado a gente importante hoy. Nos despedimos de un título. Hoy nos hemos quitado los complejos”, aseguró el director técnico del Barcelona en conferencia de prensa.

🔵🔴Xavi Hernández 🗣️:



"Both teams could have won."



"We dominated some phases of the game. We didn't dominate when we played with fear, you have to play with personality."



"We competed well, in a certain sense we can be proud of ourselves."#LLL

🧡🇪🇸⚽ pic.twitter.com/qOdZoE6xVq