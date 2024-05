Red Bull ficha a más de 220 diseñadores e ingenieros de Mercedes

El departamento de diseño y construcción de motores de Red Bull Racing ha sumado a más de 200 personas que previamente trabajaron para otra escudería de la Fórmula 1: Mercedes AMG Petronas Motorsport.

De cara a la nueva reglamentación de 2026, el equipo de las bebidas energéticas creará desde cero su unidad de potencia con ayuda de Ford y otros manos que tengan experiencia.

Así que la salida de Adrian Newey, director técnico, o de los elementos más longevos no es un problema para los austriacos como lo quieren hacer notar las Flechas Plateadas y McLaren.

Así como Lando Norris, hubo otros pilotos como Sergio Pérez, Carlos Sainz Jr., Mark Webber, Rubens Barrichello y Jarno Trulli que tardaron varias temporadas en lograr su primer triunfo en la Fórmula Uno.

Después de 109 carreras completadas, el británico al fin logró subir a lo más alto del podio gracias a su talento, al monoplaza que le dio McLaren y a las estrategias de boxes durante el Gran Premio de Miami.

Antes de su histórica victoria, el piloto de 24 años cargó con la maldición del escalón prohibido al no poder llegar a la primera posición en varias oportunidades.

De hecho, Lando ocupaba la cima del récord negativo de conductores con más podios (15) sin probar las mieles del éxito, así que le heredó su lugar al alemán Nick Heidfeld, quien registra 13 top 3 (8 del segundo puesto y 5 del tercero) del 2000 al 2011, tras completar la hazaña en suelo estadounidense.

La primera victoria de Checo en la Máxima Categoría fue épica porque acababa de romper su relación laboral con Racing Point después de 7 años.

Además, en aquella carrera en Sakhir 2020, tuvo una colisión con el Ferrari de Charles Leclerc que lo mandó de la quinta a la última plaza.

En medio de la remontada, aprovechó los despistes de los Mercedes y ofreció una limpia batalla con Max Verstappen, de Red Bull.

Con el resultado, aseguró su lugar en el equipo de las bebidas energéticas.

