Los Red Sox están a una victoria de la Serie Mundial (video)

HOUSTON -- No fue una sola jugada la que decidió el partido entre Houston Astros y Boston Red Sox, pero sí será el tema más candente durante el resto de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde Boston se alzó con un triunfo 8-6 la noche del miércoles para tomar una decisiva ventaja de tres victorias a una. Esto los coloca a una victoria para llegar a la Serie Mundial.

Como hicieron en el tercer partido de la serie y el primero en Minute Maid Park, los Medias Rojas rompieron el cero en la primera entrada. El abridor Charlie Morton arrancó con un bolazo a al estelar jardinero derecho Mookie Betts, de los Red Sox, y una base por bola a J.D. Martínez. Luego un lanzamiento descontrolado de Morton colocó a ambos jugadores en posición anotadora, siendo remolcados por un sencillo de Rafael Devers para el 2-0, reporta ESPN en su portal web.

Los Astros fueron al ataque en la segunda entrada, donde comenzaron a pegarles fuertemente a los lanzamientos de Rick Porcello, quien tuvo una pobre presentación, lanzando sólo dos entradas y permitiendo cuatro carreras limpias en cuatro hits. Tras un sencillo de George Springer, un tremendo batazo de José Altuve terminó casi en las gradas del jardín derecho. Ahí comenzó la controversia.

El árbitro de cabecera, el veteranísimo Joe West, determinó que un aficionado había hecho interferencia con el guante de Betts, evitando que hiciera la atrapada, y en vez de ser cuadrangular se cantó out. Se revisó la jugada en repetición y se mantuvo como dictaminada por no haber suficiente evidencia para revertir la decisión en el terreno.

Según la regla de interferencia, las manos del aficionado no podían cruzar el plano del terreno de juego para hacer contacto con el guante de Betts. Si el contacto hubiese ocurrido del lado de la barda donde están los aficionados, entonces no se puede dictaminar interferencia. West dijo al concluir el partido que no cabía duda que había tomado la decisión correcta.

“Esta es toda la jugada”, explicó el árbitro de mayor tiempo en Grandes Ligas, con 40 años de experiencia. “(Altuve) Golpeó la pelota al jardín derecho. (Betts) Saltó para intentar atraparla. El aficionado interfirió con (Betts) en el terreno de juego. Por eso canté interferencia del espectador”, detalló.

“Iba de espaldas y di un buen salto”, dijo Betts al explicar la jugada. “Estaba bastante seguro de que iba a poder atraparla. Pero cuando salté y me acerqué, alcé la mano, y sentí que alguien estaba empujando mi guante fuera o algo así. Cuando vi un poco de la repetición, creo que estaban tratando de atrapar la pelota y movieron mi guante”.

“Nunca había sido parte de una jugada como esa”, continuó el jardinero, que se fue de 5-1 con dos carreras anotadas. “Podría decir que me sorprendió un poco que la cantara. Y al ver el video, creo que tomó la decisión correcta porque creo que hubiera entrado de seguro en mi guante”.

Los abucheos no se hicieron esperar en el Minute Maid Park, con los Astros perdiendo una oportunidad de oro de voltear de inmediato el marcador.

En adelante se convirtió en un maratónico partido que estuvo repleto de acción, donde Houston y Boston demostraron por qué fueron los mejores equipos de toda esta campaña, luciendo su defensiva y su poder ofensivo. Ambos equipos se combinaron para 24 hits y 14 carreras anotadas, aunque también dejaron una suma combinada de 24 hombres en base.

