Jugador de la NFL baila con ‘No culpes a la noche’

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La euforia por Luis Miguel desde que salió a la luz su serie biográfica en Netflix, llegó hasta la NFL.

Y es que los Chiefs de Kansas City publicaron un video en donde su apoyador, Reggie Ragland, aparece bailando la canción del "Sol", "No Culpes a la Noche".

Ready for a week of fun in Mexico City with @MichaelBrockers, @PerezLuisQB + @EricDickerson!



🇲🇽🇲🇽🇲🇽 #VamosRams pic.twitter.com/S3mWYqJTHr