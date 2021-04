Ricardo Ferretti confirma que dejará de ser el director técnico de los Tigres

Ricardo Ferretti confirmó que terminando el torneo, dejará de ser el director técnico de los Tigres.

De esta forma el Tuca dejará la institución de la que fue entrenador por más de diez años en una segunda etapa.

"De esto no hay tema, sólo que terminando la temporada es definitivo, punto y no vuelvo a dar comentario", dijo haciendo una seña con su mano derecha de que se irá.

Ferretti llegó en mayo de 2010 al cuadro de los felinos, que en esos momentos se encontraba en temas de descenso, de los cuales los sacó para ganar en todo este tiempo: cinco títulos de Liga, una Copa MX, tres Campeón de Campeones, una Liga de Campeones de la Concacaf y un subcampeonato en el pasado Mundial de Clubes.

En conferencia de prensa, Ferretti señaló que espera irse con un título más para las vitrinas del club. "Eso es un bonito sueño, ojalá se vuelva realidad. Uno trabaja para esto. Para lograr lo máximo, durante 10 años fue lo que hicimos. Logramos campeonatos…".

Antes de la llegada del nuevo vicepresidente del club, Mauricio Culebro, el mismo técnico aseguraba que sería renovado por tres años más. Al final, no fue así.

El brasileño de 67 años, que también ha ganado campeonatos con Guadalajara y Pumas, se dice tranquilo con lo que le dio al equipo de la Universidad Auto una de Nuevo León. "Soy una persona honesta, cumplidora, comprometida, de palabra, supe entregar eso a mi equipo. Es lo que siempre hice en todas las instituciones que estuve, más en esta en la que me dieron la oportunidad de estar 10 años".

Ferretti de Oliveira, que llegó al futbol mexicano como jugador hace ya 43 años, dijo que no quiere homenajes a su salida. "Cuando se ganaba, no íbamos a la Macro Plaza. Y cuando perdíamos, no iba a meterme la cabeza en el tren. Me siento normal".

Tigres afronta la última jornada del torneo en el lugar 10 de la tabla con 22 puntos, aún con el peligro de quedar fuera del repechaje, para evitar esto deberá vencer al Guadalajara.

