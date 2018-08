Ricardo 'Tuca' Ferretti nuevo técnico interino de la Selección

Agencia

MÉXICO.- El técnico Ricardo 'Tuca' Ferretti se convirtió en el nuevo técnico interino de la Selección Mexicana para los próximos partidos que sostendrá el conjunto nacional en septiembre.

A través de su cuenta de Twitter, el equipo nacional anunció el regreso del entrenador de Tigres al banquillo tricolor para las Fechas FIFA que se disputarán en suelo estadounidense.

"La Federación Mexicana de Futbol se congratula en informar que ha llegado a un acuerdo con el profesor Ricardo Ferretti y el Club Tigres, para que dirija a la Selección Nacional de México de forma interina en los partidos comprometidos del Tricolor las siguientes fechas FIFA", anunció el comunicado.

México se medirá contra Uruguay el viernes 7 de septiembre en el Estadio NRG de Houston y, posteriormente, se enfrentará a Estados Unidos el martes 11 del mismo mes en el Nissan Stadium de Tennessee.

Después de ser anunciado como el técnico interino del Tri, Ricardo 'Tuca' Ferretti señaló que su lista de convocados para las próximas fechas FIFA será con mira al próximo Mundial de Qatar 2022.

“Ahorita es pensando en un proyecto largo, como me lo mencionaron, pensando en el proyecto del 2022 y naturalmente la lista va a ser tirando mucho a esta posibilidad de jugadores.

"Los proyectos a corto plazo, uno de ellos es el que me toca, que son las fechas FIFA de este año. Espero que encuentren lo más posible al que va a llevar el proceso para el Mundial y naturalmente el otro paso, que no me va a tocar es la Copa Oro”, explicó en conferencia de prensa.

