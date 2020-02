Robert Kubica fue el más veloz en las pruebas de la Fórmula 1

España.— Robert Kubica, el piloto de reserva de Alfa Romeo, fue el más rápido al reanudarse el miércoles las pruebas de pretemporada de la Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Catalunya.

El polaco Kubica cronometró 1 minuto y 16.942 segundos en la sesión matinal, convirtiéndose en el primer piloto fuera de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas — de Mercedes — que bajó de los 1:17.000 este año.

Kimi Raikkonen, piloto titular con Alfa Romeo, lideró una de los tests la semana pasada.

Mercedes, por su parte, confirmó su fiabilidad. Las 89 vueltas de Hamilton representaron la mayor cantidad entre los 10 pilotos que salieron a pista en la mañana. El campeón reinante fue el cuarto más rápido, mientras que Bottas quedó noveno tras 90 vueltas por la tarde.

Max Verstappen, con un Red Bull, logró el segundo mejor tiempo el miércoles, cuatro décimas de segundo detrás de Kubica al usar un neumático más lento.

