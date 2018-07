Federer rompe récord de Connors y avanza a Octavos en Wimbledon

WIMBLEDON, Reino Unido.-El suizo Roger Federer superó este viernes a Jimmy Connors como el tenista con más partidos ganados en canchas de hierba, 175 de 200, al batir en Wimbledon al alemánJan-Lennard Struff y clasificarse a octavos de final.

En un partido disputado en la Cancha Central, Federer se impuso a Struff por 6-3, 7-5 y 6-2, y se medirá en octavos de final al francés Adrian Mannarino.

Además, el suizo, cabeza de serie número 1, prolongó su racha de sets ganados consecutivos en Wimbledon hasta 29, a cinco de su propio récord.

El alemán había ganado en sus dos encuentros de esta edición remontando dos mangas. Si lo hubiera hecho de nuevo, habría sido el tercer tenista de la historia en sumar tres victorias así tras el español Tommy Robredo en 2013 en Roland Garros y Henri Cochet en Wimbledon en 1927.

El helvético, que ha comenzado a vestir en Wimbledon con la marca Uniqlo, en lugar de Nike, aseguró que el hecho de vestir de blanco es un "desafío para las marcas". "Hace tiempo, Borg y McEnroe salieron a la pista con equipaciones rojas. No digo que se tenga que repetir. Quizás estaría bien si mezcláramos un poco", añadió.

Además, el suizo destacó que la posibilidad de conseguir su título número 99 en Wimbledon no es algo que le preocupe ni que cambie sus planes: "El título 99 o el 100, conseguirlo aquí o allí no es algo que importe. Honestamente, he estado en muchos partidos importantes en el pasado, no creo que tenga mucho impacto si voy a por el número 99 o el número 100. Es una buena historia para vosotros, pero para mí no cambia nada".