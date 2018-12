Rechaza Toluca problemas con Rubens Sambueza

Agencia

TOLUCA, Edomex.- El director técnico del Toluca, el argentino Hernán Cristante, aclaró que el capitán Rubens Sambueza salió de la institución mexiquense porque el propio mediocampista así lo deseó y ahora defenderá los colores del León.

De acuerdo con información de Notimex, aunque se podría pensar que Diablos Rojos no hizo nada por retener al futbolista argentino, el estratega explicó la situación de “Sambu”, quien incluso ya había mostrado su intención de salir desde antes del Torneo Apertura 2018.

“No sé por qué se maneja esa sensación de que nosotros lo dejamos ir y no hablamos con él; Rubens tenía un contrato acá y su situación superó eso”, indicó Cristante durante una conferencia de prensa.

Abundó que Sambueza “desde el torneo anterior quiso salir y se quedó uno más. Cuando la gente no está a gusto y tiene un problema, también hay que atenderlo; creo que fue la mejor solución para una situación que se tornaba compleja y no puedes tener a un jugador que no quiere estar".

Sobre la decisión del sudamericano por salir del cuadro escarlata, Cristante desconoció los motivos que existieron, cuestionamiento que deberá de responder el propio futbolista.

“Hay que preguntárselo a él, uno no puede hablar de la situación particular de otra persona. Es lo que él siente, lo que le pasa y lo que sufrió, está bien y puede entenderlo, pero no puedo externar algo que no es mío", señaló.

El entrenador del club choricero admitió que la partida de Sambueza al León, la del atacante Alexis Vega a Chivas de Guadalajara y la del colombiano Luis Quiñones a Tigres de la UANL son ausencias notables que deberán cubrir de manera oportuna para encarar el Clausura 2019.

“Rubens no tuvo tanta participación el torneo pasado, estuvo mucho tiempo lesionado, pero era el capitán y un tipo de mucha jerarquía, con mucho ímpetu y no solo para jugar sino para trabajar”, destacó.

Resaltó: “Se fueron tres jugadores que resultaron ser muy importantes para nosotros a lo largo de estos torneos y cubrir esas necesidades hoy es imperioso".