Santiago Giménez vuelve a la titularidad en la Eredivisie tras lesión

El delantero mexicano Santiago Giménez regresó a la titularidad con el Feyenoord en el partido de la Jornada 15 de la Eredivisie contra el Waalwijk. Este encuentro marca su regreso al once inicial desde el 22 de septiembre de 2024, cuando sufrió una lesión que lo alejó de las canchas por varios meses.

Aunque Giménez ya había reaparecido en un partido oficial el pasado miércoles en la UEFA Champions League frente al Manchester City, donde ingresó como suplente en el segundo tiempo y anotó un gol, este es su primer juego como titular en la liga holandesa tras su recuperación.

🚨🇲🇽 Santiago Gimenez is officially BACK in the STARTING XI for Feyenoord since his injury.



Reminder that he was expected to return to the pitch until 2025. Vamos Santi! 🇳🇱🔥 pic.twitter.com/okHIUUhmJR