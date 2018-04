Hospitalizan al 'Canelo' por una cirugía

Agencia

Ciudad de México.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez, boxeador mexicano, ingresó a un hospital de Guadalajara, Jalisco, para ser sometido a una artroscopia en la rodilla, mientras lucha por demostrar que el doping positivo por clembuterol, fue sin intenciones.

De acuerdo con el portal ESPN, el púgil jalisciense entró a la clínica en la mañana del viernes 13 de abril y saldría el sábado 14 del mismo mes.

La artroscopia es una cirugía en la cual los médicos ingresan a la rodilla a través de una cámara. Se utilizan pequeños instrumentos quirúrgicos.

Álvarez iba a pelear el sábado 5 de mayo contra Gennady Golovkin, pero un positivo por clembuterol en un examen antidopaje echó para atrás la revancha.

El miércoles 18 de abril se llevará a cabo una audiencia con la Comisión de Nevada para determinar la sanción del púgil mexicano.

Por otro lado, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Mauricio Sulaimán, afirmó que "a día de hoy (viernes) no se sabe qué va a pasar" con la pelea que busca el Gennady Golovkin para el 5 de mayo, ni tampoco con "el futuro para el boxeo" del que iba a ser su rival, 'Canelo', a quien el CMB considera "culpable de negligencia", pero "no de dopaje".

"Poniendo todo sobre la mesa, para el CMB Canelo no es culpable de dopaje. Sí es culpable de negligencia, de ignorancia, de descuido. Esperemos que este 18 de abril el camino se aclare de una u otra manera", dijo Sulaimán sobre la fecha en la que la Comisión Atlética de Nevada decidirá una posible sanción al púgil mexicano.

"Canelo" alega que los positivos obedecen al consumo de carne contaminada, un argumento que a Sulaimán le parece creíble.