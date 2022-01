Se retira el mejor jugador en la historia de la NFL, Tom Brady

Tom Brady se retira de la NFL luego de una carrera sin precedentes en la que ganó siete Super Bowls, y registró numerosos records, informó la cadena deportiva ESPN.

Brady, de 44 años, se retira luego de conducir a los Buccaneers de Tampa Bay a un título de Super Bowl la temporada anterior y al campeonato de la Conferencia Nacional Sur en ésta.

ESPN informó del retiro de Brady citando fuentes no identificadas.

Tom Brady is retiring from football, multiple sources tell @JeffDarlington and @AdamSchefter. pic.twitter.com/KK5RX40ytR