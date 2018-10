En topless, Serena Williams envía importante mensaje

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Serena Williams se grabó cantando en toples la canción 'I Touch Myself' de The Divinyls, en apoyo a 'Breast Cancer Network Australia' y en recuerdo de la cantante Chrissy Amphlett, líder de The Divinyls que murió a los 53 años por un cáncer de seno, para luchar contra el cáncer de mama.

La famosa tenista publicó este video en las redes sociales para promover que las mujeres se revisen el pecho con regularidad, informa el portal Marca.

También te puede interesar: Joven con cáncer es fichado por el Sporting Kansas City

“En este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama he grabado una versión del éxito mundial 'I Touch Myself' de The Divinyls, para recordar a las mujeres que se hagan forma regular un autoexamen”, escribió Serena en su cuenta Instagram.

“La detección temprana es la llave, salva muchas vidas. Sólo espero que esto ayude a las mujeres a recordarlo”, agregó.

“Grabar este video me saca de mi zona de confort, pero quería hacerlo porque el cáncer de mama es un problema que afecta a las mujeres de todos los colores, en todo el mundo. La detección temprana es la llave, salva muchas vidas. Sólo espero que esto ayude a las mujeres a recordarlo”, apuntó la famosa deportista.