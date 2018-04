'Checo' Pérez con mala racha en prácticas en GP de Bahréin

Agencia

SAKHIR.-El piloto mexicano Sergio Pérez, junto al equipo Force India, tuvieron una primera práctica libre complicada, más representativa que competitiva, con miras al Gran Premio de Bahréin, mientras que el más veloz fue el australiano Daniel Ricciardo.

'Checo' Pérez concluyó en el décimo octavo peldaño luego de cumplir con 26 vueltas y su mejor lapso fue de 1:33.662 minutos, apenas un lugar por encima de su coequipero, el francés Esteban Ocon.

También te puede interesar: La pasión del fútbol llegó al Congreso de Brasil

Ambos pilotos de la escudería india no registraron su mejor actuación en esta primera sesión de la segunda fecha de la Temporada 2018 de la Fórmula 1.

Force India, que hizo algunos ajustes al monoplaza VJM11 respecto al GP de Australia, decidió que los dos conductores ocuparan neumáticos súper blandos para apreciar esos cambios con la idea de mejorar lapsos en la P2.

El primer lugar en la P1 fue para Ricciardo, de Red Bull, quien tardó en rodar en esta sesión por algunos problemas en el auto, pero una vez abordo dejó atrás a los favoritos de Mercedes y Ferrari.

El australiano firmó un tiempo de 1:31.060 minutos, atrás se quedaron los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari), que pararon el reloj en 1:31.364 y 1:31.458 minutos, respectivamente.

Para sorpresa, el alemán Sebastian Vettel y el británico Lewis Hamilton, los otros pilotos de Ferrari y Mercedes y que sin duda pelearán por el triunfo el domingo, acabaron en el cuarto y quinto lugar, en ese orden, en esta primera práctica libre.

Primer día de actividades en Bahrain ✅ Vamos por un buen fin de semana! ••• First day of activities in Bahrain ✅ Let’s go for a good weekend! pic.twitter.com/fXwGNSW608