Silencio en Bahréin: Ferrari ignora logro de Sainz en el GP

Algo que está enfureciendo a los fanáticos de Carlos Sainz Jr. en redes sociales, es el completo silencio que aparentemente guardó Ferrari tras el Gran Premio de Bahréin 2024, este fin de semana.

Después de cruzar la bandera a cuadros en el tercer puesto, el español estacionó su monoplaza, se quitó el casco y, cuando volteó a la zona de espera donde están los equipos, los integrantes de Maranello no estaban ahí para felicitarlo por quedar en el podio junto a los escuderos de Red Bull Racing, Verstappen y Pérez.

Si alguien precisamente no se merece esto es Carlos Sainz pic.twitter.com/yMIHBW8ZSE

Aunque Sainz batalló al comienzo de la carrera con el desgaste de los neumáticos blandos, al cambiar a duros logró establecer un ritmo constante, superando al Mercedes de George Russell y quitándole el último lugar del podio.

En una ocasión, Sainz Jr. comunicó por la radio que sus tiempos eran mejores a los de Charles Leclerc, dando a entender que le permitieran adelantar a su compañero, sin embargo, no hubo respuesta.

A pesar de esto, al tener mejor ritmo, Sainz atacó sin temor a su coequipero, para sorpresa de muchos, pues esos movimientos no los hacía en otras temporadas. Ahora, sin asiento asegurado para la próxima campaña, el ibérico lució más agresivo.

"Hoy se sintió muy bien. El inicio no fue ideal, pero a partir de ese momento logré gestionar mis neumáticos y conducir mi velocidad. Tomé dos coches de camino al podio y al final pude seguir el ritmo de los Red Bull que fue una sorpresiva bienvenida. Al final, no fue lo suficientemente bueno, no fue donde queremos estar, pero un buen paso adelante en comparación con el año pasado y un comienzo sólido de la temporada".