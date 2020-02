Simone Johnson, hija de “The Rock”, firma contrato con la WWE

Simone Johnson ha iniciado su carrera en la lucha libre profesional siguiendo los pasos de su padre y abuelo. Con 18 años, la hija del conocido luchador y actor Dwayne Johnson, mejor conocido como “The Rock”.

A través de sus redes sociales, la WWE anunció que Simone comenzó a entrenar en el Performance Center de la empresa estadounidense de medios y entretenimiento de la lucha libre profesional, ubicado en Orlando, Florida.

For the little girl who fell in love with wrestling & was determined to make this dream a reality - this is for you. I’m beyond thankful for this opportunity & ready to get after it.



Let’s do this. @WWE @WWENXT pic.twitter.com/5lSKbWnHf7