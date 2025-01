¿Tarantino inspiró a Kobe Bryant? Conoce el origen de 'Black Mamba'

Kobe Bryant, una leyenda de la NBA, no solo dejó su huella por su destreza en la cancha, sino también por su compleja historia personal.

Su mentalidad ganadora, su carácter agresivo en el juego y un profundo deseo de redimir su imagen lo llevaron a inspirarse en la película ‘Kill Bill’ de Quentin Tarantino, creando un alter ego que encapsulaba su determinación: Black Mamba.

Bryant, quien falleció trágicamente el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna, construyó un legado incomparable.

A lo largo de su carrera, ganó cinco campeonatos de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010), fue dos veces campeón olímpico (Beijing 2008 y Londres 2012) y recibió múltiples honores, como el MVP de las Finales en 2009 y 2010. También fue 2 veces máximo anotador de la temporada (2006 y 2007), entre muchos otros logros.

Pero un oscuro pasado, en el 2003, lo atormentó durante muchos años, llegando a afectar su imagen y vida personal. En ese año Kobe fue acusado de agresión sexual por una joven de 19 años, en el estado de Colorado.

Aunque los cargos fueron retirados, su reputación ya no reflejaba el impacto positivo que deseaba, por lo que decidió crear un alter ego: