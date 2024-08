Inmortalizan a Kobe y Gianna Bryant en conmovedora estatua en LA

En un emotivo evento, los Lakers revelaron una estatua del inigualable Kobe Bryant junto a su hija Gianna Maria-Onore, afuera del Crytpo.com Arena en Los Ángeles, California.

Apenas ayer se develó el monumento al cinco veces campeón de la NBA y su hija, quienes fallecieron en un accidente de helicóptero el 26 de enero de 2020, pero que hasta la fecha, siguen siendo recordados con amor por sus seres queridos.

La estatua cuenta con una placa grabada con una frase del jugador sobre su hija:

8.2.24 - Kobe and Gigi forever immortalized 🦋 pic.twitter.com/WxPDMfEaRq

The Bryant Legacy 🖤🦋 pic.twitter.com/hOMTEqkfM6

La obra está inspirada en fotos de padre e hija de cuando acudieron al juego entre los Lakers y los Dallas Mavericks en Staples Center (hoy Crytpo.com Arena) el 29 de diciembre de 2019, es decir, unas semanas antes del trágico accidente.

Vanessa Bryant, esposa del jugador, junto a sus hijas, explicó el porqué eligieron ese momento para la estatua.

Vanessa Bryant's heartfelt speech at the Kobe and Gianna statue unveiling. 🦋 pic.twitter.com/jZ8Y08Vpki