"La Roca" habla de su posible regreso a la WWE

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Dwayne Johnson, conocido popularmente por el universo WWE como “The Rock”, sigue imparable en Hollywood. El estreno de su última película le está llevado de plató en plató y cada vez que realiza una entrevista es imposible que no salga el tema de su pasado, la lucha profesional de WWE. Su último combate, si es que puede llamarse así, fue en Wrestlemania 32 cuando vencía a Erick Rowan en seis segundos y ahora ha declarado sus intenciones de volver a hacerlo en una de esas entrevistas de alfombra roja. Estas fueron sus palabras:

“No veo la hora de subirme a un ring de WWE. Todo el mundo me pregunta lo mismo en las entrevistas: ‘¿Qué se siente sobre el ring de WWE?’ y siempre les digo lo mismo, que no hay nada como la electricidad que te hace sentir el público en directo Te llega directamente a la piel y no tarda ni un segundo en sentirse. Esa ha sido y siempre será la parte más importante de mi trabajo, esté o no esté directamente emparejado con WWE, en el ring o haciendo una promo. No hay nada como esa conexión con el público”, indicó Mundo Deportivo en su portal.

También te puede interesar: La hija de La Roca quiere ser luchadora de la WWE

La última vez que vimos a The Rock mano con otra superestrella de su talla que en Wrestlemania 29, cuando se enfrentó a John Cena en el mismo escenario que se disputará la siguiente Wrestlemania, el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York. Desde entonces siempre se ha remitido a sus cáusulas de salud, ya que como el actor mejor pagado de la gran pantalla, hay ciertos riesgos que no se pueden correr, y digan lo que digan algunos, el riesgo es muy alto cada vez que te subes a un ring.

A partir de ahora estas palabras darán mucho de qué hablar, comenzaremos a soñar con combates en los que se implique a The Rock contra: Triple H, Kurt Angle, John Cena, Undertaker.... o puede que los nuevos valores Roman Reigns, Braun Strowman, Seth Rollins... ¿Tendrá que regresar The Rock a WWE para destronar a Brock Lesnar como campeón universal?