The Times asegura que Japón quiere cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio

Japón estaría “a un paso” de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio ante la situación que atraviesa el país por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) afirma que la justa se llevará a cabo sin cambios, e incluso asegura que no existe un “plan b”.

El Gobierno de Japón llevó a cabo reuniones privadas en las cuales ha concluido que los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán que cancelarse definitivamente por la pandemia de COVID-19, publicó este jueves el diario británico The Times.

Tokio y otras prefecturas japonesas están bajo estado de emergencia al menos hasta el 7 de febrero. Japón ha registrado unas 4.700 muertes al COVID-19, una cifra relativamente baja para un país de 125 millones de personas.

De acuerdo con el diario inglés, funcionarios del gobierno nipón aseguran que hay consenso para la cancelación de los juegos olímpicos porque no tienen posibilidad de llevarse a cabo por la pandemia.

De hecho, The Times afirma que tras la cancelación, Japón buscaría la sede de los Juegos Olímpicos para el 2032, porque actualmente la situación de la pandemia está fuera de control.

Sin embargo, esta posible cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio no está en la consideración del Comité Olímpico Internacional (COI). Incluso, baraja la idea de que la justa (que iniciaría este 23 de julio) se realice sin público.

El presidente del Comité, Thomas Bach, declaró este jueves que está convencido de que los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán en sus fechas previstas (23 julio-8 agosto de 2021), añadiendo que “no hay un plan B”.

Además del presidente del COI, Dick Pound, ex vicepresidente del mismo, afirmó en una entrevista que el público no es imprescindible.

Aunque Pound ya no forma parte de la junta del COI que toma las decisiones, últimamente ha hecho declaraciones públicas para generar entusiasmo en torno a los Juegos aplazados.

El 80% de los japoneses creen que la cita no se celebrará o no debería celebrarse ante el aumento de los contagios, según sondeos recientes en Japón.

