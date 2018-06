Tom Brady se retirará de la canchas a los 45 años

Agencia

Estados Unidos.- Tom Brady, quarterback de los New England Patriots, se ha convertido en noticia al contestar en Instagram y en español "cuarenta y cinco".

La veterana estrella de la NFL, que cumple 41 apos el 3 de agosto, contestó a una pregunta de la que el canal ESPN preuntó, sobre cuándo se retiraría del fútbol americano, informa el portal Marca.

También te puede interesar: Tom Brady apoya protestas de jugadores de la NFL

La especulación surgió nuevamente después de una entrevista con la estelar Oprah Winfrey, que se transmitió el pasado domingo. Aunque no lo ha dicho de manera oficial, su comentario coincide con las declaraciones que ha hecho anteriormente, de manera más reciente en mayo del 2017, cuando señaló: "Siempre he dicho (que la retirada sería en) mis mediados 40, eso significa alrededor de los 45. Si consigo llegar allí y me siento como hoy, ya no quisiera continuar".

En la entrevista con Winfrey, Brady reconoció que le gustaría pasar más tiempo al lado de su familia."Aunque amo el fútbol y la preparación y los entrenamientos, así como los partidos, también hay otras cosas que suceden en mi vida, tengo hijos que amo, y yo no quiero ser un padre que no está allí durante sus juegos, durante su vida".

El pasado 6 de junio, Brady volvió a sus entrenamientos con los Patriots, con una actitud exageradamente vocal, que ayudaron a elevar el nivel de intensidad en su regreso al equipo, luego de mantenerse alejado por siete semanas de sesiones voluntarias.

El jugador pareció retomar donde se quedó en el Super Bowl LII, donde lanzó para 505 yardas. Lució con una excelente condición física, y la potencia en su brazo no es diferente a la de otros años.

Aunque Brady no charló con reporteros al final de la práctica, reconoció la presencia de 109 miembros de los medios con credencial a su llegada a los campos detrás de Gillette Stadium.