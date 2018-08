Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con Espn, el velocista jamaiquino y multimedallista olímpico, Usain Bolt cumple su sueño de ser futbolista profesional, ya que el equipo australiano Central Coast Mariners lo fichó como su nuevo refuerzo.

La contratación del velocista jamaiquino lo anunció el cuadro australiano en su cuenta de twitter:

We’re set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let’s hear from the world’s fastest man.



Read more ⚡ https://t.co/kOtlPUPWz8 #CCMFC pic.twitter.com/LsSxYLSbhl