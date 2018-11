Y así se esfumó el sueño de Bolt: No será futbolista profesional

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El intento de la leyenda de la velocidad Usain Bolt de convertirse en futbolista profesional con los Central Coast Mariners australianos llegó a su fin este viernes, al terminar su período de prueba tras el fracaso de las negociaciones sobre su contrato.

El ocho veces campeón olímpico había estado probando suerte en la liga australiana desde agosto, en un intento de cumplir su sueño de la infancia de convertirse en futbolista profesional, informa Milenio en su portal web.

El ex atleta, de 32 años, marcó un doblete en un partido amistoso de pretemporada, pero sus habilidades como futbolista para el primer equipo eran cuestionadas.

Además, el club sólo le ofrecería una pequeña parte de los 3 millones de dólares australianos (2.1 millones de dólares) que habría solicitado su agente, por lo que se necesitarían patrocinadores externos para que fuera viable.

"Los Central Coast Mariners y el representante de Usain Bolt, Ricky Simms, pueden notificar hoy que el periodo de entrenamiento indefinido de Usain Bolt con los Mariners llegó a su fin, con efecto inmediato", anunció el club.

"Como ya se había dicho previamente, el club y Ricky Simms negociaron con socios externos para encontrar una solución comercial que conviniera a todas las partes", señaló en un comunicado.

We wish @usainbolt all the best in his future endeavours and thank him for being a part of the Mariners Family.



BREAKING NEWS: Usain Bolt Update ⚡️https://t.co/Lfi4ccmcMA#CCMFC #ALeague pic.twitter.com/Th1y8sjrvI