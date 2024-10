Vetan a fans de Yankees del Juego 5 tras interferir en la Serie Mundial

Algo peor que no poder asistir al juego de tu equipo favorito contra su máximo rival, es no poder apoyarlos por haber causado una interferencia en un encuentro anterior.

Por desgracia, ese es el castigo que se les impuso a dos fanáticos de los Yankees de Nueva York, quienes quedaron fuera del Juego 5 de la Serie Mundial de Béisbol 2024 tras ser expulsados del cuarto encuentro por interferir en una jugada clave.

La liga y el equipo emitieron un comunicado informando que los aficionados involucrados que portaban los números 42 y 98, no podrán ingresar al Yankee Stadium este miércoles 30 de octubre.

En redes sociales, se pueden encontrar videos que captaron el momento en el que dos hombres en las gradas arrancaron la pelota del guante del jardinero de los Dodgers, Mookie Betts.

This is insane.



Mookie Betts goes into the stands to catch a ball and a fan grabbed his glove and ripped the ball out.



He was just kicked out of the stadium after a half an inning.



pic.twitter.com/FkfEeJbBgG