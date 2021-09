Victoria de la Juventus cobra un alto precio; Dybala sale por lesión

MILÁN (AP) — Paulo Dybala abandonó el terreno de juego entre lágrimas luego de anotar para poner a la Juventus en camino a una victoria el domingo por 3-2 sobre Sampdoria en la Serie A italiana.

Dybala ha tenido varias lesiones musculares a lo largo de los años y parecía que había sufrido otra luego de tirarse repentinamente. El delantero argentino pudo salir caminando y fue consolado por sus compañeros mientras lo hacía, pero es poco probable que pueda participar en el partido de la Liga de Campeones contra el Chelsea programado para el miércoles.

Leonardo Bonucci anotó desde los once pasos y Manuel Locatelli marcó su primer tanto para la Juventus. Maya Yoshida y Antonio Candreva mantuvieron el partido vivo para la Sampdoria.

Fue una victoria poco convincente para la Juventus y apenas la segunda que consigue en la temporada. Elevó a los Bianconeri al noveno sitio, ocho puntos detrás del líder Milan. El Napoli se podría colocar dos puntos por encima del Milan si mantiene su marca perfecta con una victoria en casa contra el Cagliari.

