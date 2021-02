VIDEO: Accidente automovilístico deja con graves lesiones a Tiger Woods

ESTADOS UNIDOS.- Tiger Woods sufrió un fuerte accidente vehicular, del cual fue rescatado por elementos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, California.

Woods tuvo que ser sacado del vehículo con herramientas especiales, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles en un comunicado. Ningún otro automóvil estuvo involucrado en el accidente que dejó en mal estado al golfista.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w