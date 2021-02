Tony Hawk llega a PlayStation 5, Xbox Series X y a Nintendo Switch

MÉXICO.- La edición remasterizada de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 llegará a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y a Nintendo Switch.

El anuncio ocurrió un día después de que el skater profesional, Tony Hawk, expresara en Twitter su envidia ante la inminente expansión de Crash Bandicoot 4: It's About Time a otras plataformas.

Big thanks to @crashbandicoot for helping us out with this one! Excited to announce that #THPS 1+2 is coming to PS5 and Xbox Series X on March 26th, and on Nintendo Switch later this year 🛹🎉 https://t.co/er57IFzmfO