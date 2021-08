Video: Aficionados del Manchester y Leeds United se agarran a golpes

INGLATERRA.- El mítico estados del Old Trafford, presencio el encuentro entre el Manchester United y Leeds United se enfrentaron este sábado en la Jornada 1 de la Premier League, sin embargo, antes de iniciar hubo una fuerte pelea entre los aficionados de los equipos.

En un video que circuló en redes sociales, se aprecia a una multitud corriendo en una de las calles aledañas del "Teatro de los Sueños", con sillas y objetos con el que pudieran hacer daño.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

Leeds United and Man United clashing just now in Manchester, proper tasty rivalry this! #LUFC #MUFC pic.twitter.com/wNVxuKi8ID

También se logra visualizar a un grupo que golpeó a un aficionado involucrado que se resbaló y provocó que todos se le fueran encima sin piedad, hasta que llegó la policía a separarlos, luego de múltiples intercambios de golpes entre las hinchadas.

It’s not even 10am yet, and Leeds are kicking off in Manchester. Football is well and truly back! #LUFC #MOT pic.twitter.com/ehPGgc2u6b