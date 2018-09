Defensa entierra dedo en el ojo de su rival (Video)

Agencia

LIVERPOOL, Reino Unido.- En el partido de este sábado contra el Tottenham Hotspur inglés, el futbolista brasileño Roberto Firmino, del Liverpool FC, sufrió una grave lesión en el ojo por la que debió abandonar el juego rumbo al hospital.

De acuerdo con información de RT, las imágenes del horrífico momento muestran al defensor rival Jan Vertonghen lanzando con fuerza su brazo hacia atrás en dirección al rostro de Firmino, introduciéndole el dedo en el ojo izquierdo cuando ambos disputaban el balón.

El club del brasileño posteriormente comunicó que el jugador fue dado de alta del hospital con una abrasión del ojo, que por fortuna no dejó daños duraderos. Antes de retirarse del campo, Firmino marcó el gol de la victoria por 1 a 2 del Liverpool.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. 😵 pic.twitter.com/ytCkF3LQPx