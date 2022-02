WWE Elimination Chamber 2022 en vivo: Cartelera completa

La WWE regresa al Medio Oriente para hacer vibrar a todos los aficionados en la segunda parada rumbo a La Vitrina de los Inmortales, Elimination Chamber 2022, que se vivirá desde el Jeddah Superdome en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita, este sábado 19 de febrero.

Entre las contiendas más esperadas dentro de las famosas jaulas de acero está la de Brock Lesnar, quién tras ganar la Batalla Real el mes pasado, decidió retar a Bobby Lashley por el campeonato.

¿Dónde ver WWE Elimination Chamber 2022?

Elimination Chamber 2022 se transmitirá en vivo por WWE Network en todo el mundo este sábado 19 de febrero, a la 10:00 horas el Kick-Off y a las 11:00 horas el evento (Tiempo del Centro de México).

En la división femenina, Lita fue uno de los regresos más espectaculares del PPV pasado y para Elimination Chamber va por el Campeonato Femenino de Raw que ostenta Becky Lynch. Además, Ronda Rousey hará pareja con Naomi para enfrentarse a la dupla de Charlotte Flair y Sonya Deville.

Por primera vez, las calles de dos de las ciudades más importantes en Arabia Saudita: Yeda y Riad, lucen en sus vallas publicitarias el encuentro entre Becky Lynch y Lita, ocupando un lugar de honor en el país, este hecho es testimonio del arduo trabajo y dedicación de las Superestrellas de WWE en los últimos años. Con Becky Lynch y Lita, estos espectaculares serán vistos por millones previo a su match por el campeonato en Elimination Chamber 2022.

Cartelera completa de WWE Elimination Chamber 2022

Cámara de la Eliminación Varonil: Bobby Lashley (C) vs. Brock Lesnar vs. Seth “Freakin” Rollins vs. Austin Theory vs. Riddle vs AJ Styles.

Cámara de la Eliminación Femenil: Liv Morgan vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair vs. Doudrop vs. Nikki A.S.H. vs. Alexa Bliss.

#EliminationChamber ⛓



¡Hoy es Elimination Chamber!



La cámara de eliminación llega a Arabia Saudita, esta mañana se desarrollarán grandes combates, previo llegar a #Wrestlemania. pic.twitter.com/C2RiAxQm9e — Podium Deportes (@Podium_Deportes) February 19, 2022

Roman Reigns (C) vs. Goldberg. Becky Lynch (C) vs. Lita. Drew McIntyre vs. Madcap Moss. Ronda Rousey & Naomi vs. Charlotte Flair & Sonya Deville. The Usos (C) vs. The Viking Raiders. Rey Mysterio vs. The Miz.

También te puede interesar:

Rey Mysterio, el primer luchador mexicano en ser la portada de un videojuego WWE

VIDEO: Le rompen la nariz a Sheamus en Monday Night Raw de la WWE

Falleció Héctor Pulido; así recordamos a la leyenda del Cruz Azul