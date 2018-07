Zlatan Ibrahimovic lanza ‘reto’ a Donald Trump

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Zlatan Ibrahimovic, fiel a su costumbre, soltó una frase polémica más ahora que se encuentra jugando para el LA Galaxy de la MLS.

Los medios le preguntaron cómo había cambiado su forma de entender el fútbol desde su llegada a América. El ariete se quedó sorprendido: "¿Cómo la he cambiado? No sé si la he cambiado, sólo hago mi trabajo", respondía antes de levantar a los presentes en una carcajada. "Tienen suerte de que no viniera hace 10 años, porque hoy sería el presidente".

El delantero es el hombre más destacado del equipo angelino con doce goles, tras el último sumado ayer, en los quince partidos que lleva jugados hasta ahora. Los Ángeles Galaxy se mantienen de esta forma en la cuarta posición de la Conferencia Oeste.

Ahora, se verá si Donald Trump responde al ariete de Los Ángeles, quien lanzó un "dardo" al mandamás de la Casa Blanca, en una temporada donde acumula 12 goles en 15 partidos de la MLS.

Por otro lado, el sueco tendrá que cumplir y pagar la curiosa apuesta que se jugó con David Beckham durante el Mundial de Rusia 2018. En el partido de cuartos de final que enfrentó a las selecciones de sus respectivos países, Zlatan se lanzó y le propuso un juego al británico: "Si Inglaterra gana yo te invito a comer en cualquier sitio que quieras del mundo, pero si Suecia gana tú me compras lo que necesite de Ikea, ¿vale?".

Sin embargo, el inglés, lejos de aceptar, subió la apuesta: "Si Suecia gana, yo personalmente te llevaré a Ikea y te compraré todo lo que necesites para tu nueva mansión en Los Ángeles, pero si Inglaterra gana, quiero que tú vengas a ver un partido en Wembley llevando la camiseta de la selección inglesa y disfrutes de un fish and chips en el descanso".