Zlatan Ibrahimovic se quita la ropa para revista de ESPN

Ciudad de México.- A sus 36 años, Zlatan Ibrahimovic ha demostrado que sigue generando gran impacto y ahora apareció completamente desnudo para la revista ESPN en su edición Body Issue, informa el portal Vanguardia.mx.

El jugador, máximo goleador de todos los tiempos con Suecia, afirmó que la diferencia entre él y los demás deportistas que salieron en la revista es que es más potente que todos.

También afirmó que se siente en confianza con su cuerpo: "Soy como el vino: cuanto más viejo, mejor. La edad es solo un número, está todo en tu mente, lo fuerte que eres, lo joven que eres y cómo te preparas. Entreno muchísimo".

En la publicación, el deportista habló sobre lo que lo motiva: "Busco a los que me odian. Hago eso para que me dé energía. Eso es lo que tuve toda mi carrera, había personas que no creían en mi. Había personas que decían que yo nunca lo lograría. Me juzgaban incluso, antes de que hubiera tenido un chance. Pero todo eso lo invierto para convertirlo en una potencia positiva para mi"

"Siempre sentí el impulso de hacer todo mejor, de no estar nunca satisfecho. Así es como me mantuve y todavía puedo encontrar esos huecos de los que extraigo la energía. Pero el problema es que transformo a quienes me odian en fanáticos míos. Así que tengo que tener más personas que me odien", añadió.

Zlatan se refirió a la catastrófica lesión que sufrió: "Me sentí muy raro porque nunca había tenido una lesión importante. Cuando sucedió, incluso me dije a mi mismo, 'no estoy lesionado'. Y traté de caminar derecho después. Hubo otro jugador que se lesionó en el primer tiempo, y salió transportado en camilla. Yo salí caminando porque me dije que no estaba lesionado".