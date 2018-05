Agencia

NUEVO LEÓN.- En uno de los mítines más vigilados por elementos de seguridad pública en lo que va de la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su confianza al empresario Alfonso Romo Garza, quien es su enlace con los empresarios del país.

De acuerdo con excelsior.com, el candidato presidencial de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social destacó que Romo Garza es la persona que “le ayuda a quitar los miedos” a los empresarios y a generar confianza en el proyecto de nación que el tabasqueño encabeza.

También te puede interesar: Pide AMLO a empresarios que den la cara ante la guerra sucia

“El que más no ha apoyado aquí en Nuevo León y en el país para convencer a empresarios para que no tengan miedo, que no se asusten porque vamos a trabajar de la mano con la iniciativa privada, quien más me ha ayudado a quitar miedos es Alfonso Romo”, destacó.

“En seguida, denunció que existe una campaña en contra de “su amigo, quien es un hombre bueno y honrado”.

De acuerdo a la costumbre del candidato, preguntó a la gente si coincidían con su apreciación y de ser así que levantaran la mano.

“No estás solo no estás solo, no estás solo”, coreó López Obrador al obtener la aprobación de sus seguidores hacia la reputación de Romo Garza.

Luego de este reconocimiento, el candidato presidencial reiteró su compromiso de no decepcionar ni desilusionar a los votantes que depositen su confianza en él el próximo primero de julio.

“También hizo un llamado “al voto parejo” en favor de la coalición Juntos Haremos Historia para que alcance la mayoría en el congreso de la unión y sea posible concretar “la cuarta transformación de México”.

“Si triunfamos y no transformamos, no sirvió de nada”, enfatizó López Obrador en su exhorto para no dividir el voto.

“¿Qué es eso de que voto por El Peje porque me cae bien, pero al congreso por otros? No, voto parejo, voto parejo”.

Durante este acto de campaña en San Nicolás de los Garza, Nuevo León llamó la atención de los asistentes, la presencia de elementos de la policía municipal armados y quienes antes, durante y después del mitin permanecieron custodiando la explanada donde López Obrador habló a sus seguidores, localizada frente al edificio del Ayuntamiento.