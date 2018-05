Agencia

MADRID, España.- "Si Andrés Manuel López Obrador nadara de muertito, llega a la orilla con la ventaja que tiene", aseveró el ex presidente del gobierno español Felipe González, en referencia a la ventaja que tiene el candidato de Juntos Haremos Historia respecto a sus contrincantes.

"López Obrador va el primero. Si utilizara el lenguaje mexicano diría que si nadara de muertito, ya llega a la orilla con la ventaja que tiene. Ahora, ¿se aguantará nadando de muertito o se agitará? Quién sabe, está difícil"

González aprovechó el espacio de la Casa América, en Madrid, donde presentó el libro del ex rector Juan Ramón de la Fuente, La sociedad dolida.

El malestar ciudadano (Grijalbo), para señalar que la frase "la gente en México está muy enojada con el PRI y puede cometer un gran error si eligen a Manuel López Obrador", que le fue atribuida el pasado 15 de mayo, es falsa.

"Un amigo que vive en México me escribió, el 17 de mayo, y me dijo 'acaban de decir aquí que has hecho unas declaraciones en la Casa América' y yo no estuve en la Casa América el 15 de mayo y dejé de fumar cigarrillos en el año 2000", es con esa frase que González da pie a la lectura de la nota donde se le adjudicaron esas declaraciones y, donde, "para hacerlo más verosímil" describían una escena en la que el aparecía fumando.

Asimismo, González, quien gobernó España entre 1983 y 1995, aclaró en torno a la misma publicación que no conoció a Chávez cuando ganó las elecciones, sino siete años después y que, en cambio, sí conoció a López Obrador mientras Chávez ganaba las elecciones en Venezuela.

“Lo conocí como regente de la Ciudad de México y he hablado con él varias veces y, por lo tanto, todo lo contrario de lo que dicen.", Felipe González, expresidente español.

Sobre las comparaciones entre la situación de México con Venezuela y del cuestionable triunfo de Nicolás Maduro con lo que pudiera ocurrir el 1 de julio en el proceso electoral mexicano, De la Fuente anticipó que, a menos que tengamos una mayor escalada de violencia, "el principal riesgo de las elecciones en México es la violencia, no los candidatos, pensar que un candidato es un riesgo es tener, de entrada, un temor a la democracia."

"A mí me han preguntado cómo ves a López Obrador y yo lo he conocido como regente de Ciudad de México", retomó el exmandatario español para responder:

"Y debo decir que las cuentas por lo menos las hacía, y la ciudad la cuidó bastante y además era, y sigue siendo, un mago de la comunicación, ese señor a las 6:30 de la mañana hacía todos los días una rueda de prensa, no conozco un solo líder político que aguante una a la semana sin quemarse, después, dicen las malas lenguas, se volvía a la cama."

Durante su intervención, Felipe González analizó el contexto político de México y los retos que enfrenta el país ante la situación de inestabilidad creada a raíz de la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump, a quien consideró un necio que no sabe nada y que, por tanto, es más peligroso.

“El enemigo próximo posible para Trump es México, así reafirma su discurso necio que alimenta a una parte del electorado que solo vive de emociones negativas”.